Bibliotecas

CCalendarInputBox - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1639
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
eincgui_v4_test_ccalendarinputbox.mq5 (3.73 KB) visualização
\MQL5\Include\
incguiv4mqh.zip (750.02 KB)
incgui_v4.mqh (504.16 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Novo elemento de controle CCalendarInputBox da biblioteca IncGUI projetado para data e/ou tempo de entrada.

O elemento de controle CCalendarInputBox pode ser usado em diferentes modos: entrada de data e hora, entrada de data e entrada de tempo.

O tempo pode ser introduzido até minutos ou segundos (opcional). A data e hora ainda podem ser definidos por uma linha vertical. No estado normal, o elemento é um campo de texto com o botão. A aba é aberta quando o botão é pressionado.

A aba com os elementos de controle numerados é mostrada na figura abaixo.

A guia do elemento de controle CCalendarInput
A guia do elemento de controle CCalendarInput

  1. Botões mudança de ano;
  2. Lista de seleção do mês;
  3. Botão mês anterior;
  4. Botão próximo mês;
  5. string de dados com os nomes dos dias da semana;
  6. Dias do mês anterior (tendo uma cor de fundo mais escura em comparação com os dias do mês atual);
  7. Dia atual do mês. O mês atual significa o mês seleccionado (2) de um ano (1);
  8. Dia selecionado;
  9. Dia atual;
  10. Dias do próximo mês;
  11. Botão de definição da data atual;
  12. Botão de definição da hora atual;
  13. Data atual;
  14. Seleção do tempo;
  15. Hora atual;
  16. Habilitando a linha vertical para a exibição de data / hora;
  17. Fechando a aba sem implementar uma nova data / hora;
  18. Fechando a aba implementar nova data / hora.

A aplicação elemento de controle começa a partir da chamada do método Init(), os seguintes parâmetros são indicados quando o método é chamado:

  • string aName="CCalendar" - nome do elemento de controle;
  • bool aDate=true - se a entrada de data é utilizada;
  • bool aTime=true - se a entrada de tempo é utilizada;
  • bool aSeconds=true - tempo até segundos;
  • bool aLine=true - se a linha vertical está habilitada (além da entrada de data e / ou tempo);
  • int aTimeMode=0 - tipo da hora atual: 0 - hora do terminal, 2 - hora local (a hora e a data são exibidas nas posições 13 e 15 da figura acima);
  • string aCaption - texto do rótulo próximo ao elemento de controle.

O valor atual é recebido com ValueDateTime() (no formato de data e hora) e ValueString() (string no formato). A hora é estabelecida utilizando o método SetValueDateTime().

Em diferentes modos (de entrada de data / hora), o elemento de controle tem larguras diferente que correspondem ao tamanho do valor apresentado, mas a largura pode ser alterada utilizando o método SetWidth(). O elemento de controle é executado como classes de CCalendar (não utilizado de forma independente) e CCalendarInputBox. Ambas as classes foram adicionadas ao arquivo IncGUI_v4.mqh (em anexo).

Este documento também inclui o arquivo IncGUIv4mqh.chm (documentação da biblioteca IncGUI_v4.mqh), preparada em doxygen, e o Expert Advisor eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 com o exemplo da aplicação elemento de controle anexado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/542

