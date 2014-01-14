Novo elemento de controle CCalendarInputBox da biblioteca IncGUI projetado para data e/ou tempo de entrada.

O elemento de controle CCalendarInputBox pode ser usado em diferentes modos: entrada de data e hora, entrada de data e entrada de tempo.



O tempo pode ser introduzido até minutos ou segundos (opcional). A data e hora ainda podem ser definidos por uma linha vertical. No estado normal, o elemento é um campo de texto com o botão. A aba é aberta quando o botão é pressionado.



A aba com os elementos de controle numerados é mostrada na figura abaixo.



A guia do elemento de controle CCalendarInput



Botões mudança de ano; Lista de seleção do mês; Botão mês anterior; Botão próximo mês; string de dados com os nomes dos dias da semana; Dias do mês anterior (tendo uma cor de fundo mais escura em comparação com os dias do mês atual); Dia atual do mês. O mês atual significa o mês seleccionado (2) de um ano (1); Dia selecionado; Dia atual; Dias do próximo mês; Botão de definição da data atual; Botão de definição da hora atual; Data atual; Seleção do tempo; Hora atual; Habilitando a linha vertical para a exibição de data / hora; Fechando a aba sem implementar uma nova data / hora; Fechando a aba implementar nova data / hora.

A aplicação elemento de controle começa a partir da chamada do método Init(), os seguintes parâmetros são indicados quando o método é chamado:

string aName="CCalendar" - nome do elemento de controle;

bool aDate=true - se a entrada de data é utilizada;

bool aTime=true - se a entrada de tempo é utilizada;

bool aSeconds=true - tempo até segundos;

bool aLine=true - se a linha vertical está habilitada (além da entrada de data e / ou tempo);

int aTimeMode=0 - tipo da hora atual: 0 - hora do terminal, 2 - hora local (a hora e a data são exibidas nas posições 13 e 15 da figura acima);

string aCaption - texto do rótulo próximo ao elemento de controle.

O valor atual é recebido com ValueDateTime() (no formato de data e hora) e ValueString() (string no formato). A hora é estabelecida utilizando o método SetValueDateTime().

Em diferentes modos (de entrada de data / hora), o elemento de controle tem larguras diferente que correspondem ao tamanho do valor apresentado, mas a largura pode ser alterada utilizando o método SetWidth(). O elemento de controle é executado como classes de CCalendar (não utilizado de forma independente) e CCalendarInputBox. Ambas as classes foram adicionadas ao arquivo IncGUI_v4.mqh (em anexo).



Este documento também inclui o arquivo IncGUIv4mqh.chm (documentação da biblioteca IncGUI_v4.mqh), preparada em doxygen, e o Expert Advisor eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5 com o exemplo da aplicação elemento de controle anexado.