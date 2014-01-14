iSimpleClock_v2

A segunda versão do iSimpleClock. Agora, os relógios são exibidos através do "rótulo" objeto gráfico (OBJ_LABEL). É possível alterar a cor do rótulo, tamanho da fonte e a localização do rótulo. O local padrão do rótulo é no canto inferior direito.

A biblioteca IncGUI_v4.mqh é necessária para o funcionamento do indicador. Ela também pode ser encontrada em https://www.mql5.com/pt/code/542.



A biblioteca deve estar localizada na pasta de dados MQL5\Include do terminal. A Pasta de dados do terminal pode ser encontrada da seguinte maneira: selecione "Abrir Pasta de Dados" na sessão "Arquivo" do menu principal ou selecione "Abrir" na aba "Diário" do menu de contexto e vá para um nível acima na janela emergente.

Parâmetros:

