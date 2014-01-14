Participe de nossa página de fãs
iSimpleClock_v2 - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
A segunda versão do iSimpleClock. Agora, os relógios são exibidos através do "rótulo" objeto gráfico (OBJ_LABEL). É possível alterar a cor do rótulo, tamanho da fonte e a localização do rótulo. O local padrão do rótulo é no canto inferior direito.
A biblioteca IncGUI_v4.mqh é necessária para o funcionamento do indicador. Ela também pode ser encontrada em https://www.mql5.com/pt/code/542.
A biblioteca deve estar localizada na pasta de dados MQL5\Include do terminal. A Pasta de dados do terminal pode ser encontrada da seguinte maneira: selecione "Abrir Pasta de Dados" na sessão "Arquivo" do menu principal ou selecione "Abrir" na aba "Diário" do menu de contexto e vá para um nível acima na janela emergente.
Parâmetros:
- FontSize - Tamanho da fonte;
- FontColor - Cor;
- Corner - Localização do canto;
- PosX - Deslocamento horizontal da margem de gráfico;
- PosY - Deslocamento vertical da margem de gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/602
