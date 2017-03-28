Participe de nossa página de fãs
ColorXRSI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- 1444
Oscilador suavizado Relative Strength Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:
Existem duas variantes da indicação colorida do histograma:
- Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra;
- Alteração de direção do movimento.
Para uma melhor percepção visual do histograma, o indicador é simétrico em relação ao zero e alterado na faixa de -50 a +50.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXRSI_Histogram
Indicador XCCXCandleKeltner com possibilidade de detecção do rompimentoXRSXCandleKeltnerPluse
Indicador XRSXCandleKeltner com possibilidade de detecção do rompimento
Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.XOSignal
Indicador de sinal semáforo cujo código tem algoritmos de média.