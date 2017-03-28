Indicador XRSXCandleKeltner com possibilidade de detecção do rompimento Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;



Existem duas variantes de indicação colorida de rompimento:

Rompimento de níveis de sobrecompra/sobrevenda Rompimento dos limites do canal Keltner.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XRSXCandleKeltnerPluse