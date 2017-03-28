CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XCCXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1153
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XCCX em forma de vela

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XCCXCandleKeltner

Fig.1. Indicador XCCXCandleKeltner

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17606

STD_HTF STD_HTF

Indicador STD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

KhaosAssault KhaosAssault

Velocidade do gráfico de preço expressa em pontos com marcação de autor dos níveis significativos das variações de preços.

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (linhas de sinal intermitentes) - RSI.

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

Exemplo, determinação do momento em que foi ativada a ordem pendente.