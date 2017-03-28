Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorXWPR_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1672
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma. Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:
Existem duas variantes da indicação colorida do histograma:
- Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra;
- Alteração de direção do movimento.
Para uma melhor percepção visual do histograma, o indicador é simétrico em relação ao zero e alterado na faixa de -50 a +50.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXWPR_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17632
Oscilador suavizado Relative Strength Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histogramaXCCXCandleKeltnerPluse
Indicador XCCXCandleKeltner com possibilidade de detecção do rompimento
Indicador de sinal semáforo cujo código tem algoritmos de média.ColorXMFI_Histogram
Oscilador suavizado Money Flow Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.