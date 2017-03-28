Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma. Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

Existem duas variantes da indicação colorida do histograma:

Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra; Alteração de direção do movimento.

Para uma melhor percepção visual do histograma, o indicador é simétrico em relação ao zero e alterado na faixa de -50 a +50.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXWPR_Histogram