Dsl - RSI - indicador para MetaTrader 5

O RSI é principalmente usado em combinação com níveis ou diferentes tipos de linhas de sinal. Alguns traders preferem os níveis, enquanto outros, as linhas de sinal. Poderíamos discutir qual método é melhor, mas depende somente do estilo de negociação escolhido. 

Nós oferecemos uma versão que, de alguma maneira, combina estes dois tipos.
A ideia por trás da linha de sinal intermitente consiste em que quando o nível RSI está acima do valor central (RSI 50), é calculada apenas a linha de sinal superior, enquanto o nível da linha de sinal inferior é "herdado". Se o nível do RSI é inferior ao nível central, pelo contrário, a linha de sinal inferior é calculada, enquanto a superior é "herdada". Assim, temos uma espécie de combinação de níveis e linhas de sinal sem ter que mudar o valor do RSI. Como você pode ver aqui há vantagens em comparação com os dois outros métodos, por exemplo, fazendo isto evitamos problemas com a tendência, quando são usadas apenas linhas de sinal. Em qualquer caso, eu aconselho testar ativamente o indicador antes de aplicá-lo na negociação real.




