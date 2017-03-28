O RSI é principalmente usado em combinação com níveis ou diferentes tipos de linhas de sinal. Alguns traders preferem os níveis, enquanto outros, as linhas de sinal. Poderíamos discutir qual método é melhor, mas depende somente do estilo de negociação escolhido.

Nós oferecemos uma versão que, de alguma maneira, combina estes dois tipos.A ideia por trás da linha de sinal intermitente consiste em que quando o nível RSI está acima do valor central (RSI 50), é calculada apenas a linha de sinal superior, enquanto o nível da linha de sinal inferior é "herdado". Se o nível do RSI é inferior ao nível central, pelo contrário, a linha de sinal inferior é calculada, enquanto a superior é "herdada". Assim, temos uma espécie de combinação de níveis e linhas de sinal sem ter que mudar o valor do RSI. Como você pode ver aqui há vantagens em comparação com os dois outros métodos, por exemplo, fazendo isto evitamos problemas com a tendência, quando são usadas apenas linhas de sinal. Em qualquer caso, eu aconselho testar ativamente o indicador antes de aplicá-lo na negociação real.





