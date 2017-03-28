Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Dsl - RSI - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O RSI é principalmente usado em combinação com níveis ou diferentes tipos de linhas de sinal. Alguns traders preferem os níveis, enquanto outros, as linhas de sinal. Poderíamos discutir qual método é melhor, mas depende somente do estilo de negociação escolhido.Nós oferecemos uma versão que, de alguma maneira, combina estes dois tipos.
A ideia por trás da linha de sinal intermitente consiste em que quando o nível RSI está acima do valor central (RSI 50), é calculada apenas a linha de sinal superior, enquanto o nível da linha de sinal inferior é "herdado". Se o nível do RSI é inferior ao nível central, pelo contrário, a linha de sinal inferior é calculada, enquanto a superior é "herdada". Assim, temos uma espécie de combinação de níveis e linhas de sinal sem ter que mudar o valor do RSI. Como você pode ver aqui há vantagens em comparação com os dois outros métodos, por exemplo, fazendo isto evitamos problemas com a tendência, quando são usadas apenas linhas de sinal. Em qualquer caso, eu aconselho testar ativamente o indicador antes de aplicá-lo na negociação real.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17609
