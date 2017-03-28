CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

The Simple Trend Detector - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2031
Avaliação:
(22)
Publicado:
STD.mq5 (14.14 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: BECEMAL

O oscilador simples baseado na diferença de preços de abertura e fechamento de velas. Semelhante ao RSI e DeMarker, mas mais sensível. Usado de forma semelhante.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 26.07.2010.

Fig.1. Indicador ISTD

Fig.1. Indicador ISTD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17579

OsMACandleKeltner OsMACandleKeltner

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador OsMACandle em forma de vela

HistorySelectByPosition HistorySelectByPosition

Exemplo de trabalho com HistorySelectByPosition (com base no exemplo com HistoryDealGetTicket).

XCHV_HTF XCHV_HTF

Indicador XCHV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

T3MA T3MA

Expert Advisor baseado no indicador T3MA-ALARM.