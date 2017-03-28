Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Autor real: BECEMAL
O oscilador simples baseado na diferença de preços de abertura e fechamento de velas. Semelhante ao RSI e DeMarker, mas mais sensível. Usado de forma semelhante.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 26.07.2010.
Fig.1. Indicador ISTD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17579
