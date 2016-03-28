Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Khaos Assault - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 783
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Sgalaise
Indicador Khaos Assault2.
Indicador Khaos Assault2.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7314
KI_signals_v1
Indicador KI signals v1.J_TPO_Clean
Indicador J TPO Clean.
Keltner ATR Bands
O indicador de canal de Keltner.LSMA in Color
O indicador é construído com base nas médias móveis. Sua principal característica é indicadr um sinal de entrada/saida - a linha do indicador é colorida em um determinado cor, sinalizando o usuário para comprar ou vender. A precisão do sinal é muito alta.