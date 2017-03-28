CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR_ZigZag_Price_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1129
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador NRTR_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador NRTR_ZigZag_Price.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag_Price_HTF

Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag_Price_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17593

XRSXCandleKeltner XRSXCandleKeltner

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XRSX em forma de vela

Brakeout_Trader_v1 Brakeout_Trader_v1

O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga. Cálculo do lote de acordo com a margem de risco.

NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF

Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

NonLag inverse fisher transform of RSX NonLag inverse fisher transform of RSX

Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.