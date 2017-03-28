Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR_ZigZag_Price_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1129
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador NRTR_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador NRTR_ZigZag_Price.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag_Price_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17593
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XRSX em forma de velaBrakeout_Trader_v1
O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga. Cálculo do lote de acordo com a margem de risco.
Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.NonLag inverse fisher transform of RSX
Transformada de Fisher inversa do RSX suavizado sem latência.