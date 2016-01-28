Participe de nossa página de fãs
MFICandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador MFI implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo de IMF.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador MFICandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14210
