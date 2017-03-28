Order Escort

Em muitos casos, ao abrir uma posição, como não se sabe quanto durará a tendência, o Stop-Loss e o Take-Profit estáticos não são suficientes, mas, por outra parte, são conhecidas a direção da tendência e a natureza da mudança de preços. O Trailing-Stop mais usual nem sempre é adequado, uma vez que não leva em conta a natureza das variações de preços futuros.

Se você esperar um aumento linear de preços, será necessário acompanhar a posição ao longo de um determinado canal de preço definido por duas linhas retas. A posição deve ser acompanhada desde que a tendência exista. Uma vez que o preço sair das bordas do canal, é preciso fechá-lo, uma vez que a tendência atual termina. O Expert Advisor em cada barra nova move o Stop-Loss e o Take-Profit ao longo da linha de tendência que se estende sob alguma inclinação. Neste caso, em cada nova barra, as ordens stop serão colocadas nas bordas do canal.

Para poder determinar a linha de tendência e seu ângulo de inclinação, você precisa definir o alvo em duas coordenadas, isto é: indicar quer de acordo com o deslocamento - definido como o número de barras - em relação às coordenadas atuais, quer segundo a variação de preço em relação ao preço atual em pips. Assim, o Expert Advisor não só determina a linha de tendência como uma linha reta que passa através do alvo e a coordenada atual, mas também encontra as bordas do canal e acompanha a posição.

Em algumas situações, é esperado um crescimento exponencial brusco. Neste caso, você precisa selecionar a curva apropriada de acompanhamento e, assim, definir o alvo. O Expert Advisor determina a curva de acompanhamento com início na coordenada atual que passa através do alvo. Depois disto, o Stop-Loss e o Take-Profit são movidos ao longo de um determinado expoente. Aqui, inicialmente, as primeiras ordens stop são movidas relativamente devagar, mas, uma vez que se aproximam da velocidade alvo, aumenta a velocidade de seu deslocamento.

Nos casos em que esperado o crescimento de preço com saturação como curva de acompanhamento, é melhor utilizar uma curva do tipo y=xˆ1/2 (função exponencial). Ao fazer isto, pode ser utilizada qualquer curva do tipo y=xˆn, enquanto o exponente pode ser maior ou menor do que a unidade, bem como negativo. O método de definição de curva de acompanhamento é a mesma. E, como resultado, para a curva y=xˆ1/2, primeiro, o Stop-Loss e Take-Profit são movidos rápido, e à medida de que se aproximam de seu alvo, a velocidade de seu deslocamento cai.

O EA também oferece a opção de fechar a posição após 'n' número de barras.

Atenção, o Expert Advisor em si não abre posições, nem coloca Stop-Loss e Take-Profit, ele apenas segue a abertura de posição, deslocando as ordens stop colocadas com antecedência.

Parâmetros