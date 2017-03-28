A estratégia de negociação usa dois indicadores MA, um ATR e um CCI.

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR.

Indicador IBS_RSI_CCI_v4 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada

A biblioteca permite atribuir automaticamente magic ao Expert Advisor para qualquer símbolo e qualquer timeframe. Permite ter num EA simultaneamente 65535 magic.