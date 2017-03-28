CodeBaseSeções
Indicadores

NRTR_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1296
Avaliação:
(19)
Publicado:
Autor real: Ramdass


Descrição

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR.

Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17515

