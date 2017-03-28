CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

IchimokuAlert - indicador para MetaTrader 5

Alexey Viktorov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1993
Avaliação:
(29)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador simples - que vem com a MetaTrader 5 - com a função adicional Alert.

IchimokuAlert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17508

MT5 to MT4 Set File Converter MT5 to MT4 Set File Converter

Converte arquivos com extensão .set de formato MetaTrader 5 para formato MetaTrader 4.

mt-R mt-R

Biblioteca de conexão dos terminais MT4/5 com R

MA2CCI MA2CCI

A estratégia de negociação usa dois indicadores MA, um ATR e um CCI.

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR.