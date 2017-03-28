CodeBaseKategorien
NRTR_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Realer author: Ramdass


Beschreibung

Der Indikator ZigZag auf Basis des Algorithmus von NRTR.

Fig1. Der Indikator NRTR_ZigZag

