ポケットに対して
インディケータ

NRTR_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1092
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
実際の著者： Ramdass


説明

NRTRアルゴリズムを使用したジグザグ指標です。

図1　NRTR_ZigZag指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17515

