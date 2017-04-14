無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NRTR_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Ramdass
説明
NRTRアルゴリズムを使用したジグザグ指標です。
図1 NRTR_ZigZag指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17515
