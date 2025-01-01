- MathMean
Calcula a curtose (quarto momento) dos elementos da matriz. Equivalente a kurtosis() no R (biblioteca e1071).
double MathKurtosis(
Parâmetros
array
[in] Matriz com os dados para o cálculo.
start=0
[in] Índice inicial para o cálculo.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos para o cálculo.
Valor de retorno
Curtose dos elementos da matriz. Em caso de erro, retorna NaN (não é um número).
Observação
O cálculo da curtose é realizado com respeito à distribuição normal (excess kurtosis=kurtosis-3), ou seja, a curtose de uma distribuição normal é igual a zero.
Ele será positivo, se o pico da distribuição estiver perto da expectativa matemática, ou agudo e negativo, se a parte superior for plana.