MathKurtosis

Calcula a curtose (quarto momento) dos elementos da matriz. Equivalente a kurtosis() no R (biblioteca e1071).

double MathKurtosis(

const double& array[]

);

Parâmetros

array

[in] Matriz com os dados para o cálculo.

start=0

[in] Índice inicial para o cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para o cálculo.

Valor de retorno

Curtose dos elementos da matriz. Em caso de erro, retorna NaN (não é um número).

Observação

O cálculo da curtose é realizado com respeito à distribuição normal (excess kurtosis=kurtosis-3), ou seja, a curtose de uma distribuição normal é igual a zero.

Ele será positivo, se o pico da distribuição estiver perto da expectativa matemática, ou agudo e negativo, se a parte superior for plana.