Indicadores

LeMan Objective - indicador para MetaTrader 5

LeMan
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1928
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

LeMan

O indicador calcula a distância das máximas e mínimas do preço de entrada no mercado indicando o desvio quartis.

  • A primeira linha verde (contando de baixo para cima) mostra a máxima que o preço foi elevado em 75% (Quartil_3), a segunda linha verde mostra 50% (Quartil_2), o terceiro - 25% (Quartil_1), o quarto - o desvio máximo.
  • A primeira linha vermelha (contando de cima para baixo) mostra a mínima que o preço caiu em 75% (Quartil_3), a segunda linha vermelha mostra 50% (Quartil_2), o terceiro - 25% ( Quartil_1), o quarto - o desvio máximo.

Estas linhas ajudam na definição de alvos no movimento de preços que começam a partir abertura do preço na barra. O autor sugere a utilização do indicador com os prazos diários.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos 13.01.2011.

Objective

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/695

