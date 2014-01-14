CodeBaseSeções
J_TPO - indicador para MetaTrader 5

Oscilador normalizado exibido como um histograma.

O sinal de saída de J_TPO está entre -1...+1. O indicador é semelhante ao RSI. As bordas dos sinais de reversão de tendência geralmente estão localizadas nos níveis -0.5 e +0.5.

Indicador J_TPO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/764

