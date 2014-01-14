Participe de nossa página de fãs
J_TPO - indicador para MetaTrader 5
Oscilador normalizado exibido como um histograma.
O sinal de saída de J_TPO está entre -1...+1. O indicador é semelhante ao RSI. As bordas dos sinais de reversão de tendência geralmente estão localizadas nos níveis -0.5 e +0.5.
A stochastic oscillator with an option for selecting a timeframe for calculations, which may differ from the timeframe on which the indicator is applied.LinearRegression
Quando este método é aplicado ao mercado financeiro, ele geralmente é usado para determinar os momentos dos desvios dos extremos de preços como um nível "padrão".
Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza Médias Móveis.DailyRange
Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços. Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior.