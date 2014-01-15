Participe de nossa página de fãs
XprofuterDD - indicador para MetaTrader 5
- 1519
Autor real:
Desconhecido
Este é um dos indicadores mais não-padrão. XprofuterDD apresenta uma tentativa de prever o futuro do comportamento de preços para algumas barras a seguir. O número de barras é especificado pelos parâmetros de entrada drawShift. Lembre-se de que o indicador é redesenhado do atual sobre o número especificado de barras!
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Período para o sinal input uint drawShift = 14; // Deslocamento para frente input uint maPeriod = 34; // Período da média móvel
XprofuterDD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1024
