Indicadores

XprofuterDD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1519
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Desconhecido

Este é um dos indicadores mais não-padrão. XprofuterDD apresenta uma tentativa de prever o futuro do comportamento de preços para algumas barras a seguir. O número de barras é especificado pelos parâmetros de entrada drawShift. Lembre-se de que o indicador é redesenhado do atual sobre o número especificado de barras!

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Período para o sinal
input uint drawShift = 14;  // Deslocamento para frente
input uint maPeriod  = 34;  // Período da média móvel

 

XprofuterDD

XprofuterDD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1024

