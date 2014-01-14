CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AMA_SLOPE - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1595
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kalenzo

O oscilador mostra a taxa de variação do indicador AMA em pontos do gráfico de preços.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.04.2008.

Figura 1. Indicador AMA_SLOPE

Figura 1. Indicador AMA_SLOPE

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1740

DailyRange DailyRange

Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços. Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior.

IINWMARROWS IINWMARROWS

Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza Médias Móveis.

OnChart_RSI OnChart_RSI

Um oscilador RSI localizado diretamente no gráfico.

BuySell BuySell

Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos.