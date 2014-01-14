Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AMA_SLOPE - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1595
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Kalenzo
O oscilador mostra a taxa de variação do indicador AMA em pontos do gráfico de preços.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.04.2008.
Figura 1. Indicador AMA_SLOPE
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1740
Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços. Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior.IINWMARROWS
Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza Médias Móveis.
Um oscilador RSI localizado diretamente no gráfico.BuySell
Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos.