BBand Width Ratio - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Implementação do indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5. A versão original encontra-se aqui: https://www.mql5.com/pt/code/7241.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17330
