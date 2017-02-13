CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BBand Width Ratio - indicador para MetaTrader 5

sachjo0120 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1767
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Implementação do indicador Bollinger Band Width para MetaTrader 5. A versão original encontra-se aqui: https://www.mql5.com/pt/code/7241.

BBand Width Ratio

USDollar vs JPYen 15min

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17330

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Ordens pendentes Buy Limit (BuyLimit) e Sell Limit (SellLimit). Utilizamos OnTradeTransaction().

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Duas iMA no período atual e uma no período PERIOD_D1.

MACD normalizada MACD normalizada

MACD normalizada.

e-TurboFx e-TurboFx

Análise das barras, na presença de N barras do mesmo tipo e consecutivas.