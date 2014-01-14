Participe de nossa página de fãs
FisherTransform_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- 1921
FisherTransform_HTF_Signal exibe a direção da tendência ou um sinal de negociação gerado pelo indicador FisherTransform na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação de tendência e direção colorida e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.
No caso de uma continuação de uma tendência na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de seta para a direita e sua cor corresponde a direção da tendência. No caso da tendência ser alterada na barra selecionada, o indicador faz as alertas através da seta, cor e direção, das quais correspondem a uma direção de negócio realizada.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período para o cálculo do gráfico input uint Length=10; // Período do indicador
- Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal que são necessários para exibir o indicador:
//---- configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Sinal do índice da barra, 0 refere-se a barra atual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome do rótulo do indicador input color UpSymbol_Color=Teal; // Cor do símbolo de crescimento input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // Cor do símbolo de queda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do sinal do símbolo input uint Font_Size=10; // Tamanho fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Delocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal necessários para acionar os sinais de áudio e alertas:
//---- configurações das alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Modo de funcionamento de indicação input uint AlertCount=0; // Número de alertas entregues
No caso de várias de utilizar vários indicadores FisherTransform_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável String Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o indicador compilado FisherTransform em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. Sinal de venda
Fig. 2. Sinal de continuação de tendência de alta
