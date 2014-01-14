CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FisherTransform_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1921
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

FisherTransform_HTF_Signal exibe a direção da tendência ou um sinal de negociação gerado pelo indicador FisherTransform na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação de tendência e direção colorida e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.

No caso de uma continuação de uma tendência na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de seta para a direita e sua cor corresponde a direção da tendência. No caso da tendência ser alterada na barra selecionada, o indicador faz as alertas através da seta, cor e direção, das quais correspondem a uma direção de negócio realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                  // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período para o cálculo do gráfico
input uint Length=10;                       // Período do indicador
  2. Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal que são necessários para exibir o indicador:
    //---- configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                              // Sinal do índice da barra, 0 refere-se a barra atual
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome do rótulo do indicador
input color UpSymbol_Color=Teal;                     // Cor do símbolo de crescimento
input color DnSymbol_Color=DarkOrange;               // Cor do símbolo de queda
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                          // Tamanho do sinal do símbolo
input uint Font_Size=10;                             // Tamanho fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                     // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                   // Delocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                         // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Localização do canto
input uint X_=0;                                     // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                    // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal necessários para acionar os sinais de áudio e alertas:
    //---- configurações das alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Modo de funcionamento de indicação
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas entregues

No caso de várias de utilizar vários indicadores FisherTransform_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável String Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado FisherTransform em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. Indicador FisherTransform_HTF_Signal. Sinal de venda

Fig. 1. Sinal de venda

Fig.2. Indicador FisherTransform_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência de alta

Fig. 2. Sinal de continuação de tendência de alta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/742

HLR HLR

Indicador HighestLowestRange (HLR) que determina a posição relativa do preço em um intervalo de X barras atrás. Se o preço se localiza no fundo do intervalo (nova mínima), o indicador é igual a 0, se a posição do preço está no topo do intervalo (nova máxima), o indicador é igual a 1 (ou 100%).

InverseReaction InverseReaction

Este indicador é baseado na idéia do impacto incomum nas alterações de preços que serão ajustados por uma reação inversa.

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

A MA irá recalcular automaticamente o período, se houver alguma mudança timeframe.

Didi Index Didi Index

código fonte do índice Didi no MQL5.