FisherTransform_HTF_Signal exibe a direção da tendência ou um sinal de negociação gerado pelo indicador FisherTransform na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação de tendência e direção colorida e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.

No caso de uma continuação de uma tendência na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de seta para a direita e sua cor corresponde a direção da tendência. No caso da tendência ser alterada na barra selecionada, o indicador faz as alertas através da seta, cor e direção, das quais correspondem a uma direção de negócio realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal que são necessários para exibir o indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador FisherTransform_HTF_Signal necessários para acionar os sinais de áudio e alertas:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de várias de utilizar vários indicadores FisherTransform_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável String Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado FisherTransform em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:



Fig. 1. Sinal de venda







Fig. 2. Sinal de continuação de tendência de alta

