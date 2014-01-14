Participe de nossa página de fãs
JBrainTrend1 - indicador para MetaTrader 5
- 1690
-
Indicador de tendência do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com a suavização das séries de preço.
Muitos traders possuem dificuldades em utilizar o BrainTrend1 (BT1) padrão, pois ele fornece muitos sinais falso positivos. Para resolver este problema, foi necessário o uso de filtros e carregar um gráfico com indicadores adicionais. Neste indicador, o problema é resolvido com a ajuda da suavização de JMA das séries de preço utilizados no cálculo do indicador.
Como resultado, o indicador se tornou mais estável. A suavização de JMA permite diminuir consideravelmente a quantidade de sinais falso positivos. Agora, tais intervalos são percebidos pelo sistema como lateralizados. A sensibilidade do sistema para a volatilidade do mercado, agora pode ser gerenciado pelo parâmetro "Length_". Comparado com o BT1 convencional, o novo indicador é um sistema mais confiável, que pode até ser chamado de um sistema de rastreamento de tendências.
Coloque o arquivo compilado JMA.mq5 em MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/755
