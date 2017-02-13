Participe de nossa página de fãs
Adaptive Laguerre filter 2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1532
- Avaliação:
-
Publicado:
Há uma série de filtros adaptativos Laguerre. A principal diferença, em comparação com as versões existentes, é o uso de uma suavização que não se baseia em qualquer uma das médias móveis, mas é implementado nos cálculos do filtro Laguerre. Isto torna possível a realização de um pequeno atraso, quanto possível, e adiciona a flexibilidade e a oportunidade de experimentar, por exemplo, ao usar um parâmetro de suavização muito grande.
Devido a isto, o fator de suavização pode ser de 0 até ao infinito (de acordo com o permitido pela capacidades do terminal).
Além disso, o indicador, como de costume, está equipado com 22 tipos preços para cálculo, alertas e a capacidade de alterar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17151
