Autor real:

alexjou

Indicador HighestLowestRange (HLR) que determina a posição relativa do preço em um intervalo de X barras atrás. Se o preço se localiza no fundo do intervalo (nova mínima), o indicador é igual a 0, se a posição do preço está no topo do intervalo (nova máxima), o indicador é igual a 1 (ou 100%). Se o preço se localiza no meio do intervalo, o indicador é igual a 0.5 ou 50%.

Sinais de negociação. A posição de compra é aberta quando HLR supera o nível de 0,8, a posição é invertida para venda quando HLR rompe o nível de 0,2, em outras palavras, a posição é aberta quando o preço está localizado nos limites inferior e superior a 20% da faixa de preço. O indicador foi testado com um sistema baseado no rompimento de 40 dias do canal.



O indicador HLR e todas as suas maneiras de uso são descritas no artigo "The countertrend HLR" de Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (veja também Tradução em Russo).



Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2007.

Indicador HighestLowestRange (HLR)