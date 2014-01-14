Participe de nossa página de fãs
HLR - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3238
Autor real:
alexjou
Indicador HighestLowestRange (HLR) que determina a posição relativa do preço em um intervalo de X barras atrás. Se o preço se localiza no fundo do intervalo (nova mínima), o indicador é igual a 0, se a posição do preço está no topo do intervalo (nova máxima), o indicador é igual a 1 (ou 100%). Se o preço se localiza no meio do intervalo, o indicador é igual a 0.5 ou 50%.
Sinais de negociação. A posição de compra é aberta quando HLR supera o nível de 0,8, a posição é invertida para venda quando HLR rompe o nível de 0,2, em outras palavras, a posição é aberta quando o preço está localizado nos limites inferior e superior a 20% da faixa de preço. O indicador foi testado com um sistema baseado no rompimento de 40 dias do canal.
O indicador HLR e todas as suas maneiras de uso são descritas no artigo "The countertrend HLR" de Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (veja também Tradução em Russo).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2007.
Indicador HighestLowestRange (HLR)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/791
