Experts

ExpBuySellSide - expert para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1367
Avaliação:
(26)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ExpBuySellSide — expert advisor para MetaTrader 5 Expert com base nos indicadores ATRStops expert e StepUpDown.

É preciso extrair e copiar os dois arquivos de áudio wav - na pasta MetaTrader 5/Sounds - para que durante o trabalho do Expert seja fornecido um aviso ao abrir/fechar posições.

Use o Expert na conta demo ou numa real, mas use o bom senso.

Pode ser útil para outros traders.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17138

Nema Nema

Indicador NEMA - EMA, DEMA, TEMA da profundidade arbitrária.

Nema MACD Nema MACD

MACD calculada usando a NEMA.

Velas de correlação Velas de correlação

Plotagem de correlações (segundo as correlações de Spearman ou Pearson) sob a forma de velas

Fractal_WeightOscillator_HTF Fractal_WeightOscillator_HTF

Indicador Fractal_WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.