ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 5
- 4008
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da idéia:
O código original foi publicada pelo Cobrador.
O indicador ZeroLag MACD mostra o histograma com a cor da barra anterior.
O indicador baseia-se no indicador MACD para MetaTrader 5 de acordo com o pacote padrão. Foi Adicionado um preenchimento e alterado a fórmula do cálculo. Eu usei a fórmula do código original.
A linha de sinal foi removida. A versão original é baseada no Double Exponential Moving Average (DEMA).
ZeroLag MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/100
