Autor da idéia:

O código original foi publicada pelo Cobrador.

O indicador ZeroLag MACD mostra o histograma com a cor da barra anterior.

O indicador baseia-se no indicador MACD para MetaTrader 5 de acordo com o pacote padrão. Foi Adicionado um preenchimento e alterado a fórmula do cálculo. Eu usei a fórmula do código original.

A linha de sinal foi removida. A versão original é baseada no Double Exponential Moving Average (DEMA).

ZeroLag MACD