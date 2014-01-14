CodeBaseSeções
Indicadores

ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 5

Neer
Visualizações: 4008
4008
Avaliação: (26)
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor da idéia:

O código original foi publicada pelo Cobrador.

O indicador ZeroLag MACD mostra o histograma com a cor da barra anterior.

O indicador baseia-se no indicador MACD para MetaTrader 5 de acordo com o pacote padrão. Foi Adicionado um preenchimento e alterado a fórmula do cálculo. Eu usei a fórmula do código original.

A linha de sinal foi removida. A versão original é baseada no Double Exponential Moving Average (DEMA).

ZeroLag MACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/100

