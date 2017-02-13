CodeBaseSeções
Indicadores

Stochastic experiment - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2285
Avaliação:
(24)
Publicado:
Publicado:
Tem-se a impressão de que há muito tempo temos negligenciado o Estocástico.

Temos visto novos tipos de RSI, um número infinito de médias móveis, ADX, SAR, novos tipos de quase tudo... exceto do estocástico. Corrijamos este mal-entendido. O novo não será um tipo de parâmetros de entrada filtrados e nem pensar em que será o uso de qualquer outra coisa em vez do preço estimado, agora o novo será em si um "estocástico puro".

Neste indicador, são apresentados 4 tipos diferentes de estocásticos . Na verdade, trata-se de vários tipos, uma vez que o "núcleo" do estocástico é modificado, apesar do fato de ser usado o mesmo preço. Por padrão, se você usar a média móvel simples, para os cálculos estocásticos, ele é praticamente o mesmo que o embutido. Mas outros tipos de médias (EMA - exponencial, SMMA - suavizada e LWMA - linearmente ponderada) criam estocásticos que realmente representam uma espécie completamente nova.

A linha de sinal também pode ser um dos tipos de média.

Cor e alertas com base em cruzamentos do estocástico com a linha de sinal (a maneira "clássica" de usar o estocástico), mas mesmo com tais definições tão conservadoras, ainda há muito espaço para a experimentação.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17060

