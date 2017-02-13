Tem-se a impressão de que há muito tempo temos negligenciado o Estocástico.



Temos visto novos tipos de RSI, um número infinito de médias móveis, ADX, SAR, novos tipos de quase tudo... exceto do estocástico. Corrijamos este mal-entendido. O novo não será um tipo de parâmetros de entrada filtrados e nem pensar em que será o uso de qualquer outra coisa em vez do preço estimado, agora o novo será em si um "estocástico puro".



Neste indicador, são apresentados 4 tipos diferentes de estocásticos . Na verdade, trata-se de vários tipos, uma vez que o "núcleo" do estocástico é modificado, apesar do fato de ser usado o mesmo preço. Por padrão, se você usar a média móvel simples, para os cálculos estocásticos, ele é praticamente o mesmo que o embutido. Mas outros tipos de médias (EMA - exponencial, SMMA - suavizada e LWMA - linearmente ponderada) criam estocásticos que realmente representam uma espécie completamente nova.



A linha de sinal também pode ser um dos tipos de média.



Cor e alertas com base em cruzamentos do estocástico com a linha de sinal (a maneira "clássica" de usar o estocástico), mas mesmo com tais definições tão conservadoras, ainda há muito espaço para a experimentação.



