Indicador Fractal_DeMarker com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

O Advisor mais simples de acordo com o WPR fractal.

O Expert Advisor funciona com os sinais de duas iMA: iMA(5) e iMA(4) no timeframe M5.

O Expert Advisor abre posição de pivô com a colocação de uma rede de ordens para reforço.