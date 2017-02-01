CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1042
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação de tendência Exp_ColorZerolagMomentum_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores ColorZerolagMomentum. De acordo com o primeiro indicador é definida a direção da tendência lenta, enquanto segundo o segundo indicador é estabelecido o momento para fazer a transação, quando ocorre o cruzamento ou toque de linhas. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:
  1. Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem;
  2. Houve uma mudança de direção da tendência rápida.

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Gerenciamento da negociação";    //+============== GERENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ==============+  
input double MM=0.1;               //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação
input MarginMode MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote
input uint    StopLoss_=1000;      //Stop-Loss em pontos
input uint    TakeProfit_=2000;    //Take-Profit em pontos
input string MustTrade="Autorização de negociação";    //+============== AUTORIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ==============+  
input int    Deviation_=10;       // Desvio máximo em pontos
input bool   BuyPosOpen=true;     //Autorização para entrar em long
input bool   SellPosOpen=true;    //Autorização para entrar em short
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador do filtro            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA";    //+============== PARÂMETROS DA TENDÊNCIA ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 Período do gráfico para a tendência
input uint    smoothing=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//Constante de preço
//----
input double Factor1=0.05;
input uint    Momentum_period1=8;
//----
input double Factor2=0.10;
input uint    Momentum_period2=21;
//----
input double Factor3=0.16;
input uint    Momentum_period3=34;
//----
input double Factor4=0.26;
input int    Momentum_period4=55;
//----
input double Factor5=0.43;
input uint    Momentum_period5=89;
input uint SignalBar=1; //número da barra para obter o sinal de entrada
input bool   BuyPosClose=true;     //
input bool   SellPosClose=true;    //Autorização para sair das posições para venda de acordo com a tendência
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador de abertura de posição              |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";       //+=============== PARÂMETROS DE ENTRADA ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 Período do gráfico para abertura de posição
input uint    smoothing_=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_=PRICE_CLOSE;//Constante de preço
//----
input double Factor1_=0.05;
input uint    Momentum_period1_=8;
//----
input double Factor2_=0.10;
input uint    Momentum_period2_=21;
//----
input double Factor3_=0.16;
input uint    Momentum_period3_=34;
//----
input double Factor4_=0.26;
input int    Momentum_period4_=55;
//----
input double Factor5_=0.43;
input uint    Momentum_period5_=89;
input uint SignalBar_=1;//número da barra para obter o sinal de entrada
input bool   BuyPosClose_=false;     //Autorização para saída das posições para compra de acordo com o sinal
input bool   SellPosClose_=false;    //Autorização para saída das posições para venda de acordo com o sinal
//+-------------------------------------------------+

As variáveis ​​de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.

No Expert Advisor, os indicadores ColorZerolagMomentum_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores ColorZerolagMomentum.ex5 e ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentum.ex5 contém os indicadores ColorZerolagMomentum.ex5 e ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos

//---- obtenção do identificador do indicador ColorZerolagMomentum
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                         smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- obtenção do identificador do indicador ColorZerolagMomentum _
   InpInd_Handle_=iCustom(Symbol(),TimeFrame_,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                          smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
   if(InpInd_Handle_==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum _");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- obtenção do identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame,
                             smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
      //---- obtenção do identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF
      Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame_,
                         smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF _");
         return(INIT_FAILED);
        }

     }

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPJPY, tendência lenta, H6 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16981

