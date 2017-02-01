Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem; Houve uma mudança de direção da tendência rápida.

Sistema de negociação de tendência Exp_ColorZerolagMomentum_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores ColorZerolagMomentum . De acordo com o primeiro indicador é definida a direção da tendência lenta, enquanto segundo o segundo indicador é estabelecido o momento para fazer a transação, quando ocorre o cruzamento ou toque de linhas. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:







input string Trade= "Gerenciamento da negociação" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Autorização de negociação" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint smoothing= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1= 0.05 ;

input uint Momentum_period1= 8 ;



input double Factor2= 0.10 ;

input uint Momentum_period2= 21 ;



input double Factor3= 0.16 ;

input uint Momentum_period3= 34 ;



input double Factor4= 0.26 ;

input int Momentum_period4= 55 ;



input double Factor5= 0.43 ;

input uint Momentum_period5= 89 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint smoothing_= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1_= 0.05 ;

input uint Momentum_period1_= 8 ;



input double Factor2_= 0.10 ;

input uint Momentum_period2_= 21 ;



input double Factor3_= 0.16 ;

input uint Momentum_period3_= 34 ;



input double Factor4_= 0.26 ;

input int Momentum_period4_= 55 ;



input double Factor5_= 0.43 ;

input uint Momentum_period5_= 89 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



As variáveis ​​de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.

No Expert Advisor, os indicadores ColorZerolagMomentum_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores ColorZerolagMomentum.ex5 e ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentum.ex5 contém os indicadores ColorZerolagMomentum.ex5 e ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos



#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"

#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum" );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd_Handle_= iCustom ( Symbol (),TimeFrame_, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (InpInd_Handle_== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum _" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame_,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador ColorZerolagMomentum_HTF _" );

return ( INIT_FAILED );

}



}

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.





Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPJPY, tendência lenta, H6 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:





Fig. 2. Gráfico de resultados de teste