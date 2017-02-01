Autor real: Relaysim Comp.

Durante sua execução, o Expert Advisor utiliza os indicadores AO e AC, propostos por Bill Williams.

O Expert Advisor compra quando os indicadores AO e AC são verdes, compra quando são vermelhos. A saída do mercado é realizada alterando a cor de pelo menos um dos indicadores.

O sinal para realizar a transação é formado ao fechar a barra.

No Expert Advisor, os indicadores AO_HTF и AC_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores AO_HTF.ex5 e AC_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no Code Base a 25.12.2015.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:





Fig. 2. Gráfico de resultados de teste