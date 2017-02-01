Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fractal_Keltner_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Fractal_Keltner com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fractal_Keltner.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Fractal_Keltner_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16979
Sinais de quatro indicadores iMA, MA, segundo os preços PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Negociação apenas em contas de cobertura.Expert MACD EURUSD 1 Hour
Trabalha com base nos indicadores iMACD, MACD
Fractal_DeMarker
Oscilador fractal Demark.Exp_ColorZerolagMomentum_X2
Sistema de negociação de tendência Exp_ColorZerolagMomentum_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores ColorZerolagMomentum.