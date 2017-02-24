Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein; Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.

Das Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Trendfolgesystem basierend auf den Signalen von zwei ColorZerolagMomentum Indikatoren. Anhand des ersten Indikators wird die Richtung des langsamen Trends basierend auf der Lage der Hauptlinie und der Signallinie bestimmt. Anhand des zweiten Indikators wird der Moment der Ausführung eines Trades festgelegt, wenn sich die Linien kreuzen oder berühren. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:

Eingabeparameter des Expert Advisors:







input string Trade= "Handelsmanagement" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Erlaubnis zum Handeln" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint smoothing= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1= 0.05 ;

input uint Momentum_period1= 8 ;



input double Factor2= 0.10 ;

input uint Momentum_period2= 21 ;



input double Factor3= 0.16 ;

input uint Momentum_period3= 34 ;



input double Factor4= 0.26 ;

input int Momentum_period4= 55 ;



input double Factor5= 0.43 ;

input uint Momentum_period5= 89 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "EINSTIEGSPARAMETER" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint smoothing_= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1_= 0.05 ;

input uint Momentum_period1_= 8 ;



input double Factor2_= 0.10 ;

input uint Momentum_period2_= 21 ;



input double Factor3_= 0.16 ;

input uint Momentum_period3_= 34 ;



input double Factor4_= 0.26 ;

input int Momentum_period4_= 55 ;



input double Factor5_= 0.43 ;

input uint Momentum_period5_= 89 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur zu einer besseren visuellen Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die ColorZerolagMomentum_HTF Indikatoren sind nur für eine einfachere Visualisierung von Trends im Strategietester vorgesehen, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Für eine korrekte Kompilation benötigt der Expert die kompilierten Dateien ColorZerolagMomentum.ex5 und ColorZerolagMomentum_HTF.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_ColorZerolagMomentum.ex5 die Indikatoren ColorZerolagMomentum.ex5 und ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 als Ressourcen, deswegen müssen sie nicht weiter im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code für das Einfügen dieser Indikatoren in die ausführbare Datei des Expert Advisors hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt



#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"

#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des ColorZerolagMomentum Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd_Handle_= iCustom ( Symbol (),TimeFrame_, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (InpInd_Handle_== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des ColorZerolagMomentum Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des ColorZerolagMomentum_HTF Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame_,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des ColorZerolagMomentum_HTF Indikators konnte nicht erhalten werden " );

return ( INIT_FAILED );

}



}

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werde.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY, langsamer Trend auf H6, schneller Trend auf M30:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse