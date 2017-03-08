コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
850
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorZerolagMomentum.mq5 (22.52 KB) ビュー
ColorZerolagMomentum_HTF.mq5 (20.97 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_ColorZerolagMomentum_X2.mq5 (23.41 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
2つのColorZerolagMomentum指標シグナルに基づいたExp_ColorZerolagMomentum_X2トレンド取引システムです。1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。
  1. 高速及び低速動向のシグナルが一致する
  2. 高速動向の方向性が変わった

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：

//+-------------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+============== 取引管理 ==============+  
input double MM=0.1;               // 約定での入金のシェア
input MarginMode MMMode=LOT;      // ロット値検知法
input uint    StopLoss_=1000;      // ポイント単位での決済逆指値
input uint    TakeProfit_=2000;    // ポイント単位での決済指値
input string MustTrade="Trade permissions";    //+============== 取引許可 ==============+  
input int    Deviation_=10;       // ポイント単位での最大価格偏差
input bool   BuyPosOpen=true;     // 買いポジションに入る許可
input bool   SellPosOpen=true;    // 売りポジションに入る許可
//+-------------------------------------------------+
//| フィルタ指標の入力パラメータ 　　　　       |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETERS FOR SLOW TREND";    //+============== 低速動向パラメータ ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  // 動向の1チャート期間
input uint    smoothing=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//Applied price
//----
input double Factor1=0.05;
input uint    Momentum_period1=8;
//----
input double Factor2=0.10;
input uint    Momentum_period2=21;
//----
input double Factor3=0.16;
input uint    Momentum_period3=34;
//----
input double Factor4=0.26;
input int    Momentum_period4=55;
//----
input double Factor5=0.43;
input uint    Momentum_period5=89;
input uint SignalBar=1; // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose=true;     // 動向で買いポジションをエグジットする許可
input bool   SellPosClose=true;    // 動向で売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+
//| 参入指標の入力パラメータ　　　　　　         |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 参入パラメータ ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  // 参入の2チャート期間
input uint    smoothing_=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_=PRICE_CLOSE;// 適応価格
//----
input double Factor1_=0.05;
input uint    Momentum_period1_=8;
//----
input double Factor2_=0.10;
input uint    Momentum_period2_=21;
//----
input double Factor3_=0.16;
input uint    Momentum_period3_=34;
//----
input double Factor4_=0.26;
input int    Momentum_period4_=55;
//----
input double Factor5_=0.43;
input uint    Momentum_period5_=89;
input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose_=false;     // シグナルで買いポジションをエグジットする許可l
input bool   SellPosClose_=false;    // シグナルで売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+

入力パラメータのコード内のテキストを含む文字列パラメータは、エキスパートアドバイザーの入力パラメータウィンドウをよりよく視覚化するためのものです。

EAのColorZerolagMomentum_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイルされたColorZerolagMomentum.ex5とColorZerolagMomentum_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

ColorZerolagMomentum.ex5およびColorZerolagMomentum_HTF.ex5指標は、コンパイル後Exp_ColorZerolagMomentum.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- ColorZerolagMomentum指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                         smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- ColorZerolagMomentum指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle_=iCustom(Symbol(),TimeFrame_,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                          smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
   if(InpInd_Handle_==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- ColorZerolagMomentum_HTF指標ハンドルの取得
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame,
                             smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum_HTF indicator");
         return(INIT_FAILED);
        }
      //---- ColorZerolagMomentum_HTF指標ハンドルの取得
      Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame_,
                         smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum_HTF indicator");
         return(INIT_FAILED);
        }

     }

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

2015年のGBPJPYテスト結果、H6低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16981

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

フラクタルデマーカ（DeMarker ）オシレータ

Fractal_Keltner_HTF Fractal_Keltner_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Keltner指標です。

ライフハック・バランス・エクイティ ライフハック・バランス・エクイティ

この指標は取引口座の残高と資本を表示します。

Stoch Stoch

未決の売り/買いリミット注文を使った取引です。23:59にすべての注文を削除してポジションを決済します。