Exp_ColorZerolagMomentum_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 850
-
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
- 高速及び低速動向のシグナルが一致する
- 高速動向の方向性が変わった
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：
//| EA指標の入力パラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management"; //+============== 取引管理 ==============+
input double MM=0.1; // 約定での入金のシェア
input MarginMode MMMode=LOT; // ロット値検知法
input uint StopLoss_=1000; // ポイント単位での決済逆指値
input uint TakeProfit_=2000; // ポイント単位での決済指値
input string MustTrade="Trade permissions"; //+============== 取引許可 ==============+
input int Deviation_=10; // ポイント単位での最大価格偏差
input bool BuyPosOpen=true; // 買いポジションに入る許可
input bool SellPosOpen=true; // 売りポジションに入る許可
//+-------------------------------------------------+
//| フィルタ指標の入力パラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETERS FOR SLOW TREND"; //+============== 低速動向パラメータ ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // 動向の1チャート期間
input uint smoothing=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//Applied price
//----
input double Factor1=0.05;
input uint Momentum_period1=8;
//----
input double Factor2=0.10;
input uint Momentum_period2=21;
//----
input double Factor3=0.16;
input uint Momentum_period3=34;
//----
input double Factor4=0.26;
input int Momentum_period4=55;
//----
input double Factor5=0.43;
input uint Momentum_period5=89;
input uint SignalBar=1; // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool BuyPosClose=true; // 動向で買いポジションをエグジットする許可
input bool SellPosClose=true; // 動向で売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+
//| 参入指標の入力パラメータ |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 参入パラメータ ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; // 参入の2チャート期間
input uint smoothing_=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_=PRICE_CLOSE;// 適応価格
//----
input double Factor1_=0.05;
input uint Momentum_period1_=8;
//----
input double Factor2_=0.10;
input uint Momentum_period2_=21;
//----
input double Factor3_=0.16;
input uint Momentum_period3_=34;
//----
input double Factor4_=0.26;
input int Momentum_period4_=55;
//----
input double Factor5_=0.43;
input uint Momentum_period5_=89;
input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool BuyPosClose_=false; // シグナルで買いポジションをエグジットする許可l
input bool SellPosClose_=false; // シグナルで売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+
入力パラメータのコード内のテキストを含む文字列パラメータは、エキスパートアドバイザーの入力パラメータウィンドウをよりよく視覚化するためのものです。
EAのColorZerolagMomentum_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
コンパイルされたColorZerolagMomentum.ex5とColorZerolagMomentum_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
ColorZerolagMomentum.ex5およびColorZerolagMomentum_HTF.ex5指標は、コンパイル後Exp_ColorZerolagMomentum.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- ColorZerolagMomentum指標ハンドルの取得
InpInd_Handle_=iCustom(Symbol(),TimeFrame_,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
if(InpInd_Handle_==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum indicator");
return(INIT_FAILED);
}
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- ColorZerolagMomentum_HTF指標ハンドルの取得
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame,
smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum_HTF indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- ColorZerolagMomentum_HTF指標ハンドルの取得
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame_,
smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the ColorZerolagMomentum_HTF indicator");
return(INIT_FAILED);
}
}
したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
2015年のGBPJPYテスト結果、H6低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16981
