Exp_ColorZerolagMomentum_X2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) 预览
ColorZerolagMomentum.mq5 (22.52 KB) 预览
ColorZerolagMomentum_HTF.mq5 (20.97 KB) 预览
Exp_ColorZerolagMomentum_X2.mq5 (23.41 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
趋势交易系统 Exp_ColorZerolagMomentum_X2, 基于来自来两条 ColorZerolagMomentum 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置判断慢性趋势的方向。第二个指标当主线和信号线交叉或接触时判断交易开单的时刻。当柱线收盘时如果满足两个条件, 则形成信号:
  1. 快速和慢速趋势信号匹配;
  2. 快速趋势方向已改变。

智能交易系统的输入参数:

//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数                                         |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="交易管理";    //+============== 交易管理 ==============+  
input double MM=0.1;               //成交所共享的资金
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数确定方法
input uint    StopLoss_=1000;      //止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;    //止盈点数
input string MustTrade="交易许可";    //+============== 交易许可 ==============+  
input int    Deviation_=10;       //最大价格偏离点数
input bool   BuyPosOpen=true;     //多头仓位入场许可
input bool   SellPosOpen=true;    //空头仓位入场许可
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数                                       |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="慢速趋势参数";    //+============== 慢速趋势参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 图表趋势周期
input uint    smoothing=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//应用价格
//----
input double Factor1=0.05;
input uint    Momentum_period1=8;
//----
input double Factor2=0.10;
input uint    Momentum_period2=21;
//----
input double Factor3=0.16;
input uint    Momentum_period3=34;
//----
input double Factor4=0.26;
input int    Momentum_period4=55;
//----
input double Factor5=0.43;
input uint    Momentum_period5=89;
input uint SignalBar=1; //获取信号的柱线索引
input bool   BuyPosClose=true;     //多头仓位按照趋势离场许可
input bool   SellPosClose=true;    //空头仓位按照趋势离场许可
//+-------------------------------------------------+
//| 入场指标输入参数                                          |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="入场参数";       //+=============== 入场参数 ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 图表周期
input uint    smoothing_=15;
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_=PRICE_CLOSE;//应用价格
//----
input double Factor1_=0.05;
input uint    Momentum_period1_=8;
//----
input double Factor2_=0.10;
input uint    Momentum_period2_=21;
//----
input double Factor3_=0.16;
input uint    Momentum_period3_=34;
//----
input double Factor4_=0.26;
input int    Momentum_period4_=55;
//----
input double Factor5_=0.43;
input uint    Momentum_period5_=89;
input uint SignalBar_=1;//获取信号的柱线索引
input bool   BuyPosClose_=false;     //多头仓位按照信号离场许可
input bool   SellPosClose_=false;    //空头仓位按照信号离场许可
//+-------------------------------------------------+

字符串参数与输入参数代码中的文本仅为 EA 的输入参数窗口更直观。

EA 中的 ColorZerolagMomentum_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。

放置 ColorZerolagMomentum.ex5 和 ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators

编译之后, Exp_ColorZerolagMomentum.ex5 交易系统文件将 ColorZerolagMomentum.ex5 和 ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这些指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围

//---- 在 EA 代码里包含指标作为资源
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"
#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源

//---- 获取 ColorZerolagMomentum 指标的句柄
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                         smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" 获取 ColorZerolagMomentum 指标句柄失败");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- 获取 ColorZerolagMomentum 指标的句柄
   InpInd_Handle_=iCustom(Symbol(),TimeFrame_,"::Indicators\\ColorZerolagMomentum",
                          smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
   if(InpInd_Handle_==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" 获取 ColorZerolagMomentum 指标句柄失败");
      return(INIT_FAILED);
     }

   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- 获取 ColorZerolagMomentum_HTF 指标的句柄
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame,
                             smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" 获取 ColorZerolagMomentum_HTF 指标句柄失败");
         return(INIT_FAILED);
        }
      //---- 获取 ColorZerolagMomentum_HTF 指标的句柄
      Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF",TimeFrame_,
                         smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" 获取 ColorZerolagMomentum_HTF 指标句柄失败");
         return(INIT_FAILED);
        }

     }

因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 GBPJPY, 慢速趋势 H6, 入场依据快速趋势 M30:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16981

