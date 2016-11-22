Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.

Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum . По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Входные параметры эксперта:







input string Trade= "Управление торговлей" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Разрешения торговли" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint smoothing= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1= 0.05 ;

input uint Momentum_period1= 8 ;



input double Factor2= 0.10 ;

input uint Momentum_period2= 21 ;



input double Factor3= 0.16 ;

input uint Momentum_period3= 34 ;



input double Factor4= 0.26 ;

input int Momentum_period4= 55 ;



input double Factor5= 0.43 ;

input uint Momentum_period5= 89 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint smoothing_= 15 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE IPC_= PRICE_CLOSE ;



input double Factor1_= 0.05 ;

input uint Momentum_period1_= 8 ;



input double Factor2_= 0.10 ;

input uint Momentum_period2_= 21 ;



input double Factor3_= 0.16 ;

input uint Momentum_period3_= 34 ;



input double Factor4_= 0.26 ;

input int Momentum_period4_= 55 ;



input double Factor5_= 0.43 ;

input uint Momentum_period5_= 89 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы ColorZerolagMomentum_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorZerolagMomentum.ex5 и ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_ColorZerolagMomentum.ex5 содержит индикаторы ColorZerolagMomentum.ex5 и ColorZerolagMomentum_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum.ex5"

#resource "\\Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора ColorZerolagMomentum" );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd_Handle_= iCustom ( Symbol (),TimeFrame_, "::Indicators\\ColorZerolagMomentum" ,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (InpInd_Handle_== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора ColorZerolagMomentum _" );

return ( INIT_FAILED );

}



if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame,

smoothing,IPC,Factor1,Momentum_period1,Factor2,Momentum_period2,Factor3,Momentum_period3,Factor4,Momentum_period4,Factor5,Momentum_period5);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора ColorZerolagMomentum_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\ColorZerolagMomentum_HTF" ,TimeFrame_,

smoothing_,IPC_,Factor1_,Momentum_period1_,Factor2_,Momentum_period2_,Factor3_,Momentum_period3_,Factor4_,Momentum_period4_,Factor5_,Momentum_period5_);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора ColorZerolagMomentum_HTF _" );

return ( INIT_FAILED );

}



}

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY, медленный тренд на H6, вход по быстрому тренду по M30:





Рис. 2. График результатов тестирования