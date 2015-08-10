Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagMomentum - indicador para MetaTrader 5
1087
Esta variante do oscilador Momentum é calculado com base em cinco indicadores Momentum.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso de Momentum com o número N no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentum
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13309
