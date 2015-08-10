CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorZerolagMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1087
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta variante do oscilador Momentum é calculado com base em cinco indicadores Momentum.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!

As variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso de Momentum com o número N no valor total do indicador.

Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentum

Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentum

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13309

MomentumCloud_HTF MomentumCloud_HTF

O indicador MomentumCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

LotLine LotLine

O script mostra o volume de negociações em lotes necessários para mover a posição para um nível desejado.

CGOscillator_HTF CGOscillator_HTF

O indicador CGOscillator com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

O indicador ColorDM_361 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.