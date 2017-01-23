Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FGDI - indicador para MetaTrader 5
- 1297
Autor real: jppoton@yahoo.com
Indicador de dimensão fractal (Fractal Graph Dimension Indicator). Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 21.01.2009.
Fig.1. Indicador FGDI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16916
