CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FGDI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1297
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: jppoton@yahoo.com

Indicador de dimensão fractal (Fractal Graph Dimension Indicator). Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 21.01.2009.

Fig.1. Indicador FGDI

Fig.1. Indicador FGDI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16916

Fractal_Bands Fractal_Bands

Bollinger Bands de fractal.

Expert NEWS Expert NEWS

Expert NEWS, Expert Advisor para MetaTrader 5. Ordens pendentes BuyStop e SellStop.

XXDPO_HTF XXDPO_HTF

Indicador XXDPO com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

Apenas para trabalhar em contas hedge. Abertura de duas posições opostas na nova barra.