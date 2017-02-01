Participe de nossa página de fãs
Exp_FisherTransform_X2 - expert para MetaTrader 5
- 912
-
- Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem;
- Houve uma mudança de direção da tendência rápida.
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Gerenciamento da negociação"; //+============== GERENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ==============+
input double MM=0.1; //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação
input MarginMode MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote
input uint StopLoss_=1000; //Stop-Loss em pontos
input uint TakeProfit_=2000; //Take-Profit em pontos
input string MustTrade="Autorização de negociação"; //+============== AUTORIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ==============+
input int Deviation_=10; // Desvio máximo em pontos
input bool BuyPosOpen=true; //Autorização para entrar em long
input bool SellPosOpen=true; //Autorização para entrar em short
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador do filtro |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA"; //+============== PARÂMETROS DA TENDÊNCIA ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Período do gráfico para a tendência
input uint Length=10;// coeficiente de média do indicador
input uint SignalBar=1; //número da barra para obter o sinal de entrada
input bool BuyPosClose=true; //Autorização para sair dos long de acordo com a tendência
input bool SellPosClose=true; //Autorização para sair das posições para venda de acordo com a tendência
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador de abertura de posição |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="PARÂMETROS DE ENTRADA"; //+=============== PARÂMETROS DE ENTRADA ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Período do gráfico para entrada
input uint Length_=10; // período do indicador
input uint SignalBar_=1;//número da barra para obter o sinal de entrada
input bool BuyPosClose_=false; //Autorização para saída das posições para compra de acordo com o sinal
input bool SellPosClose_=false; //Autorização para saída das posições para venda de acordo com o sinal
//+-------------------------------------------------+
As variáveis de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.
No Expert Advisor, os indicadores FisherTransform_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores FisherTransform.ex5 e FisherTransform_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados de teste para 2015, EURUSD, tendência lenta, H4 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16947
