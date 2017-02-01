Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem; Houve uma mudança de direção da tendência rápida.

Sistema de negociação de tendência Exp_FisherTransform_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores FisherTransform . De acordo com o primeiro indicador é definida a direção da tendência lenta, enquanto segundo o segundo indicador é estabelecido o momento para fazer a transação, quando ocorre o cruzamento ou toque de linhas. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:







input string Trade= "Gerenciamento da negociação" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Autorização de negociação" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint Length= 10 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "PARÂMETROS DE ENTRADA" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint Length_= 10 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



As variáveis ​​de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.

No Expert Advisor, os indicadores FisherTransform_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores FisherTransform.ex5 e FisherTransform_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.





Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, EURUSD, tendência lenta, H4 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:





Fig. 2. Gráfico de resultados de teste