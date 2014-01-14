Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ultra Momentum - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2625
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
dm34@mail.ru
Este indicador se baseia no Momentum e na análise da direção da tendência de suas múltiplas linhas de sinais. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:
- StartLength - valor inicial mínimo da primeira linha de sinal;
- Step - passo da variação do período;
- StepsTotal - número de mudanças no período.
Qualquer valor do período a partir da multiplicidade de linhas de sinal é calculado utilizando progressão aritmética:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
onde o valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array e são usados em cada tick do indicador para obter o array de valores do indicador RSI suavizado. As direções da tendência atual para cada um das suavizações são calculadas e também é determinado o número de tendências positivas e negativas para toda a gama de valores do array de RSI suavizado. O número final de tendências positivas e negativas é suavizada e, por sua vez são usadas como linhas do indicador que formam uma nuvem colorida exibida com a ajuda da classe de estilo DRAW_FILLING.
A direção da tendência deste indicador é determinada pela cor da nuvem, enquanto a sua força é determinada pela largura da nuvem. Você pode usar os níveis de sobrecompra (UpLevel) e (DnLevel) e de sobrevenda que são definidos em um valor percentual da amplitude máxima do indicador.
O indicador também fornece a possibilidade de determinar a variação da força da direção da tendência, exibida como pontos coloridos. No caso da força da tendência aumentar, a cor destes pontos vão combinar com a cor da nuvem, caso contrário, os pontos vão ter cores opostas.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/741
Oscilador simétrico não normalizado com base no algoritmo de regressão linear com o indicador de força de tendência mais simples.MACD_with_Crossing
Variação sobre o tema MACD, usando barras coloridas como sinais de entrada e de saída.
Envelope construído pelas médias móveis e calculado da mesma maneira que os de Ichimoku Kinko Hyo.LinearRegSlope_V1_HTF_Signal
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal mostra a direção da tendência como um objeto gráfico com a indicação de tendência colorida e envia alertas ou sinais de áudio, caso haja mudanças na tendência.