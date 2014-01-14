CodeBaseSeções
BBSqueeze - indicador para MetaTrader 5

Oscilador simétrico não normalizado com base no algoritmo de regressão linear exibido como um histograma de cor com o indicador de força de tendência mais simples, na forma de pontos de coloridos ao longo da linha central do histograma. As barras coloridas do histograma correspondem a direção da tendência. O momento em que o histograma muda de cor é o melhor sinal de entrada no mercado. Pontos cinzas mostram que a tendência é menor que seu valor efetivo. Pontos azuis mostram que a tendência está forte.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 01.10.2007.

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // Método do histograma suavizado
input int BB_Period = 20;                        // Período das Bandas de Bollinger
input int BB_Phase= 100;                         // Parâmetros das Bandas de Bollinger suavizadas
input double BB_Deviation=2.0;                   // Valor do desvio
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Preço aplicado
input double ATR_Period=20;                      // Período ATR
input double ATR_Factor=1.5;                     // Razão de ATR

Indicador BBSqueeze

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/745

