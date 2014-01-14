Participe de nossa página de fãs
BBSqueeze - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 2053
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Nick Bilak
Oscilador simétrico não normalizado com base no algoritmo de regressão linear exibido como um histograma de cor com o indicador de força de tendência mais simples, na forma de pontos de coloridos ao longo da linha central do histograma. As barras coloridas do histograma correspondem a direção da tendência. O momento em que o histograma muda de cor é o melhor sinal de entrada no mercado. Pontos cinzas mostram que a tendência é menor que seu valor efetivo. Pontos azuis mostram que a tendência está forte.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 01.10.2007.
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_; // Método do histograma suavizado input int BB_Period = 20; // Período das Bandas de Bollinger input int BB_Phase= 100; // Parâmetros das Bandas de Bollinger suavizadas input double BB_Deviation=2.0; // Valor do desvio input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Preço aplicado input double ATR_Period=20; // Período ATR input double ATR_Factor=1.5; // Razão de ATR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/745
