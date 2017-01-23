Participe de nossa página de fãs
JBrainTrend1Stop_Alert - indicador para MetaTrader 5
Indicador JBrainTrend1Stop com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:
- Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis de entrada
input uint NumberofBar=1;//Número da barra para emissão do sinal input bool SoundON=true; //Autorização do alerta input uint NumberofAlerts=2;//Quantidade de alertas input bool EMailON=false; //Autorização para enviar o sinal via e-mail input bool PushON=false; //Autorização para enviar o sinal para o telefone
- Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
double &BuyArrow[], // buffer de indicador com sinais para a tendência em alta
double &SellArrow[], // buffer de indicador com sinais para a tendência em baixa
const int Rates_total, // número atual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
const double &Close[], // preço de fechamento
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
double &SellArrow[], // buffer de indicador com sinais para a tendência em baixa
double &BuyArrow[], // buffer de indicador com sinais para a tendência em alta
const int Rates_total, // número atual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
const double &Close[], // preço de fechamento
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal() //---
BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Onde BuyBuffer e SellBuffer são os nomes dos indicador dos buffers para armazenar sinais de tendências de alta e de baixa (linhas de stops para longs e shorts). Nos buffers de indicador, na ausência da tendência correspondente, como valores vazios devem haver zeros ou EMPTY_VALUE.
Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado JMA.mq5 na pasta \MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Fig.1. Indicador JBrainTrend1Stop_Alert no gráfico
Fig.2. Indicador JBrainTrend1Stop_Alert. Emissão do alerta
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16895
