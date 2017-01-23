CodeBaseSeções
Indicador JBrainTrend1Stop com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:

  1. Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número da barra para emissão do sinal
input bool SoundON=true; //Autorização do alerta
input uint NumberofAlerts=2;//Quantidade de alertas
input bool EMailON=false; //Autorização para enviar o sinal via e-mail
input bool PushON=false; //Autorização para enviar o sinal para o telefone
  2. Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Buy signal function                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,      // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
                   double &BuyArrow[],        // buffer de indicador com sinais para a tendência em alta
                   double &SellArrow[],       // buffer de indicador com sinais para a tendência em baixa
                   const int Rates_total,     // número atual de barras
                   const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
                   const double &Close[],     // preço de fechamento
                   const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Sell signal function                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,      // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
                    double &SellArrow[],       // buffer de indicador com sinais para a tendência em baixa
                    double &BuyArrow[],        // buffer de indicador com sinais para a tendência em alta
                    const int Rates_total,     // número atual de barras
                    const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
                    const double &Close[],     // preço de fechamento
                    const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  3. No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal()
    //---    
       BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---  

Onde BuyBuffer e SellBuffer são os nomes dos indicador dos buffers para armazenar sinais de tendências de alta e de baixa (linhas de stops para longs e shorts). Nos buffers de indicador, na ausência da tendência correspondente, como valores vazios devem haver zeros ou EMPTY_VALUE.

Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado JMA.mq5 na pasta \MQL5\Indicators do terminal do cliente.


Fig.1. Indicador JBrainTrend1Stop_Alert no gráfico

Fig.2. Indicador JBrainTrend1Stop_Alert. Emissão do alerta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16895

