Autor da ideia — Vladimir Pastushak, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor foi criado a partir de três componentes:

1 — Boa entrada no mercado. Para isto, eu tentei mais de uma duzia de táticas de negociação a fim de encontrar aquela que tivesse pelo menos 8 entradas bem-sucedidas e 2 mal sucedidas.



2 — Manter a posição até obter o lucro planejado.

3 — Saída com rendimento positivo e saída de 2 transações estatisticamente com perdas em zero. Para que a gente não fique frustrada com o zero, ao fechar ordens, foi adicionado o parâmetro Plus, ele acrescenta alguns pontos de mais.

1 — Boa entrada no mercado.



Eu acho que muitos de vocês ouvem notícias sobre o mercado de ações, onde muitas vezes é dito que o preço aumenta em 2%, 1%, e assim por diante. Eu estudei em detalhe as estatísticas sobre as táticas de negociação quanto à sobrecompra e sobrevenda no mercado. Temos o mínimo ou máximo do dia, o preço de moeda 1.23000. Para abrir uma transação, o Advisor precisa de quedas ou subidas, que são especificadas pelo parâmetro Percent. O padrão para este parâmetro é igual a 1,3, respectivamente, o Expert Advisor vai vender após o preço atingir a marca 1.2423.

Sendo assim, a gente tem os seguintes parâmetros: um mínimo dia 1.23000, o preço atual 1.25000, o limite pelo qual vendemos, isto é, Percent 1,3 %. A fórmula fica assim: (((preço atual 1.25000*100) / mínimo do dia 1.23000)-100)>=Percent 1,3 %

O sinal de compra resulta ser o contrário a isto. Por isso, vamos pegar o recuo a partir do movimento forte de preço.

A maioria das outras táticas não se enquadram na proporção de 8/2. 2 — Manter a posição até obter o lucro planejado. Após o resultado positivo da primeira ordem, manter a posição mediante a não-interferência do Expert Advisor, ou seja, abrir a primeira ordem, e se o preço se comporta conforme esperado e traz lucro, o Expert Advisor aguarda a execução do Take-Profit. Ao utilizar o cálculo de lote a partir do depósito (Lots = 0 enquanto Percent => 1) o lote de cada nova transação será um resultado positivo um pouco superior ao anterior. Para calcular o lote de acordo com a porcentagem a partir dos fundos disponíveis, foi tomado o código a partir do guia MQL4. O código é modificado e permite que você defina a porcentagem com um valor decimal (1,1% 1,8% 35,69%) 3 — Saída com rendimento positivo e saída de 2 transações estatisticamente com perdas em zero A saída de uma transação desfavorável ocorre usando o método da média (a média consiste na adição à posição atual - no mercado - mediante uma posição do mesmo tipo e o mesmo volume). Ou seja, se o preço se deslocar contra a nossa posição no mercado, o Expert Advisor abrirá uma transação do mesmo tipo na expectativa de que o preço reverterá para um estado onde o lucro de acordo com as transações será igual a 0. Ao calcular a média sem Martingale, o Expert Advisor - a fim de fechar em zero - irá precisar de um recuo de 50-52 %, dependendo do spread e comissão. Gráfico com uso de um volume constante de negociação: Ao usar Martingale, para o Expert Advisor é suficiente um recuo de 20-22%, para fechar uma série de ordens. Média de acordo com Martingale consiste na adição à posição atual - no mercado -, por um lado, de uma posição do mesmo tipo e, por outro, de um lote superior ao lote na posição anterior. Este método é considerado de alto risco, uma vez que, ao ter um movimento de 300-400 pontos, é necessário uma quantidade considerável de fundos no depósito.

Gráfico com uso de Martingale (os volumes variam com o número de posições abertas).







Tanto para calcular a média quanto colocar a abertura da seguinte ordem adicional, é usado o parâmetro Distanciya (definido em pontos), bem como o parâmetro ShagDist (ele a cada nova ordem aumenta a distância de acordo com o número de pontos pré-determinado).

No Expert Advisor, está presente o parâmetro para alterar o método de média:

Clássico, Martin=False Segundo o Martingale, Martin=True

Slip=2 (derrapagem em pontos)

Magic=1 (número mágico do Expert Advisor).



Como resultado, durante a otimização segundo os preços de abertura, temos o seguinte gráfico