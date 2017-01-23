Participe de nossa página de fãs
VR---SETKA---3 - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 2242
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Vladimir Pastushak, autor do código mq5 — barabashkakvn.Eu criei este Expert Advisor a partir de minha própria experiência de negociação e tendo em conta que o mercado e o preço são um caos no qual não existem regras e, no qual, é impossível ter a certeza de que no momento a seguir haverá uma quada ou subida do preço. No entanto, neste caos existe uma regra de ferro que nunca vai mudar, quer dizer, não vai haver uma lógica regular permanente, isto é, o caos vai ser o mesmo após uma hora, um ano e assim por diante. Eu concebi a ideia de como pegar movimentos com diferentes tamanhos e obter uma pequena vantagem a partir disto.
O Expert Advisor foi criado a partir de três componentes:
1 — Boa entrada no mercado. Para isto, eu tentei mais de uma duzia de táticas de negociação a fim de encontrar aquela que tivesse pelo menos 8 entradas bem-sucedidas e 2 mal sucedidas.
2 — Manter a posição até obter o lucro planejado.
3 — Saída com rendimento positivo e saída de 2 transações estatisticamente com perdas em zero. Para que a gente não fique frustrada com o zero, ao fechar ordens, foi adicionado o parâmetro Plus, ele acrescenta alguns pontos de mais.1 — Boa entrada no mercado.
Eu acho que muitos de vocês ouvem notícias sobre o mercado de ações, onde muitas vezes é dito que o preço aumenta em 2%, 1%, e assim por diante. Eu estudei em detalhe as estatísticas sobre as táticas de negociação quanto à sobrecompra e sobrevenda no mercado. Temos o mínimo ou máximo do dia, o preço de moeda 1.23000. Para abrir uma transação, o Advisor precisa de quedas ou subidas, que são especificadas pelo parâmetro Percent. O padrão para este parâmetro é igual a 1,3, respectivamente, o Expert Advisor vai vender após o preço atingir a marca 1.2423.
Sendo assim, a gente tem os seguintes parâmetros: um mínimo dia 1.23000, o preço atual 1.25000, o limite pelo qual vendemos, isto é, Percent 1,3 %. A fórmula fica assim: (((preço atual 1.25000*100) / mínimo do dia 1.23000)-100)>=Percent 1,3 %
O sinal de compra resulta ser o contrário a isto. Por isso, vamos pegar o recuo a partir do movimento forte de preço.
A maioria das outras táticas não se enquadram na proporção de 8/2.
2 — Manter a posição até obter o lucro planejado.
Após o resultado positivo da primeira ordem, manter a posição mediante a não-interferência do Expert Advisor, ou seja, abrir a primeira ordem, e se o preço se comporta conforme esperado e traz lucro, o Expert Advisor aguarda a execução do Take-Profit. Ao utilizar o cálculo de lote a partir do depósito (Lots = 0 enquanto Percent => 1) o lote de cada nova transação será um resultado positivo um pouco superior ao anterior. Para calcular o lote de acordo com a porcentagem a partir dos fundos disponíveis, foi tomado o código a partir do guia MQL4. O código é modificado e permite que você defina a porcentagem com um valor decimal (1,1% 1,8% 35,69%)
3 — Saída com rendimento positivo e saída de 2 transações estatisticamente com perdas em zero
A saída de uma transação desfavorável ocorre usando o método da média (a média consiste na adição à posição atual - no mercado - mediante uma posição do mesmo tipo e o mesmo volume). Ou seja, se o preço se deslocar contra a nossa posição no mercado, o Expert Advisor abrirá uma transação do mesmo tipo na expectativa de que o preço reverterá para um estado onde o lucro de acordo com as transações será igual a 0. Ao calcular a média sem Martingale, o Expert Advisor - a fim de fechar em zero - irá precisar de um recuo de 50-52 %, dependendo do spread e comissão.
Gráfico com uso de um volume constante de negociação:
Ao usar Martingale, para o Expert Advisor é suficiente um recuo de 20-22%, para fechar uma série de ordens. Média de acordo com Martingale consiste na adição à posição atual - no mercado -, por um lado, de uma posição do mesmo tipo e, por outro, de um lote superior ao lote na posição anterior. Este método é considerado de alto risco, uma vez que, ao ter um movimento de 300-400 pontos, é necessário uma quantidade considerável de fundos no depósito.
Gráfico com uso de Martingale (os volumes variam com o número de posições abertas).
Tanto para calcular a média quanto colocar a abertura da seguinte ordem adicional, é usado o parâmetro Distanciya (definido em pontos), bem como o parâmetro ShagDist (ele a cada nova ordem aumenta a distância de acordo com o número de pontos pré-determinado).
No Expert Advisor, está presente o parâmetro para alterar o método de média:
Clássico, Martin=False
Segundo o Martingale, Martin=True
Slip=2 (derrapagem em pontos)
Magic=1 (número mágico do Expert Advisor).
Como resultado, durante a otimização segundo os preços de abertura, temos o seguinte gráfico
Resultados de teste no modo "Todos os ticks" em EURUSD M30, de 2016/01/01 a 2016/11/12:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16898
