Experts

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
815
Avaliação:
(17)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
JBrainTrend1Stop.mq5 (24.4 KB) visualização
JMA.mq5 (47.27 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen.mq5 (26.11 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador JBrainTrend1Stop com recarregamentos de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da vela do indicador mudar e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores JMA.ex5 иr JBrainTrend1Stop.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16894

DoubleUp com curva DoubleUp com curva

Trabalha na comparação de dois indicadores: ICCI e IMACD.

Opening and Closing on time v2 Opening and Closing on time v2

Abertura e fechamento num determinado momento, e são comparados dois indicadores iMA com diferentes períodos. A abertura tem lugar num determinado volume e para símbolo dado. Colocação de Stop Loss e Take Profit. Há escolha do tipo de posição: "Buy" ou "Sell".

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

Indicador JBrainTrend1Stop com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

XMA_BBxATR_Cloud_HTF XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Indicador XMA_BBxATR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.