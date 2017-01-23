Sistema de negociação Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador JBrainTrend1Stop com recarregamentos de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da vela do indicador mudar e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores JMA.ex5 иr JBrainTrend1Stop.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico



Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste