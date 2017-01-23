Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EnvelopesATR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1013
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador EnvelopesATR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador EnvelopesATR_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador EnvelopesATR_Cloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16882
Indicador padrão modificado Bollinger Bands® que mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.Simple FX
Trabalha nos cruzamento das médias móveis.
Sistema de negociação Exp_Bezier_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador Bezier com recarregamentos de acordo com a tendência.Opening and Closing on time v2
Abertura e fechamento num determinado momento, e são comparados dois indicadores iMA com diferentes períodos. A abertura tem lugar num determinado volume e para símbolo dado. Colocação de Stop Loss e Take Profit. Há escolha do tipo de posição: "Buy" ou "Sell".