Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Bezier_ReOpen - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1246
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação Exp_Bezier_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador Bezier com recarregamento de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da vela do indicador mudar e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Bezier.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H14:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16883
Indicador EnvelopesATR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.XMA_BBxATR_Cloud
Indicador padrão modificado Bollinger Bands® que mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.
Abertura e fechamento num determinado momento, e são comparados dois indicadores iMA com diferentes períodos. A abertura tem lugar num determinado volume e para símbolo dado. Colocação de Stop Loss e Take Profit. Há escolha do tipo de posição: "Buy" ou "Sell".DoubleUp com curva
Trabalha na comparação de dois indicadores: ICCI e IMACD.