Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_WPR - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 863
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Vladimir Khlystov
O Advisor mais fácil de acordo com o WPR. Vendemos ao ultrapassar de cima para baixo o nível de sobrecompra do oscilador, compramos ao ultrapassar de baixo para cima o nível de sobrevenda do oscilador. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o nível for ultrapassado.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados de teste para 2015, AUDUSD, H3:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16867
O Expert Advisor Original Turtle Rule Trader implementa o sistema de negociação descrito no livro The Original Turtle Trading Rules. Dentro do código é implementada a construção visual de três canais de Donchian, gestão do dinheiro, abertura e adição de transações, transferência de stops.CandelsHighOpen
CandelsHighOpen, Expert Advisor com base num módulo de sinais de negociação do indicador Candels High Open. Possibilidade de negociação com ordens pendentes e de mercado, trailing do nível Stop Loss de acordo com o indicador "Parabolic SAR".
O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.CCI_Histogram_Round
Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.