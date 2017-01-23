Autor real: Vladimir Khlystov

O Advisor mais fácil de acordo com o WPR. Vendemos ao ultrapassar de cima para baixo o nível de sobrecompra do oscilador, compramos ao ultrapassar de baixo para cima o nível de sobrevenda do oscilador. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o nível for ultrapassado.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.





Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, AUDUSD, H3:





Fig. 2. Gráfico de resultados de teste