Experts

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
797
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen.mq5 (26.74 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5 (8.82 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamentos de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da vela do indicador mudar e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJFatl_Digit.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico


Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16872

