Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamentos de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da vela do indicador mudar e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJFatl_Digit.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16872
